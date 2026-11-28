Argenta Silver: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Argenta Silver stellte am 26.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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