Argentinien-Projekt

Rio Tinto sichert Finanzierung für Lithiumprojekt in Argentinien - Aktie im Blick

10.03.26 20:27 Uhr
Milliarden für Lithium: Rio Tinto treibt Mega-Projekt in Argentinien voran - Aktie im Blick

Rio Tinto hat sich fast 1,2 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der Entwicklung eines Lithiumprojekts in Argentinien gesichert.

Damit stärkt das Unternehmen seine Wachstumspipeline für den wichtigen Bestandteil von Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen.

Wer­bung

Der Bergbaukonzern teilte mit, er habe das Finanzierungspaket von vier internationalen Geldgebern erhalten. Die Mittel sind für das 2,5 Milliarden Dollar teure Rincon-Projekt in der argentinischen Provinz Salta gedacht, das eine Kapazität von etwa 60.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr erreichen soll.

Die Finanzierung setzt sich aus Darlehen der International Finance Corp., IDB Invest, Export Finance Australia und der Japan Bank for International Cooperation zusammen.

Der Bau der Anlage hat im vergangenen Jahr begonnen, einschließlich der Erweiterung des Lagers und der Entwicklung der Infrastruktur vor Ort. Rio Tinto strebt eine erste Produktion im Jahr 2028 an, mit einer dreijährigen Anlaufphase bis zur vollen Kapazität. Rincon wird voraussichtlich eine Lebensdauer von 40 Jahren haben.

Wer­bung

Das Finanzierungspaket erweitere die Finanzierungsquellen für das Rincon-Projekt, das durch attraktive langfristige Aussichten aufgrund der Energiewende untermauert werde, sagte Jerome Pecresse, der Chef des Aluminium- und Lithiumsegments von Rio Tinto.

Rio Tinto, einer der größten Bergbaukonzerne der Welt, baut ihr Lithiumgeschäft aus, das größtenteils durch die Übernahme von Arcadium Lithium für von 6,7 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr erworben wurde. Gleichzeitig erweitert Rio Tinto eine Kupfermine in der Mongolei und baut einen neuen Eisenerzbetrieb in Guinea auf.

DOW JONES

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

