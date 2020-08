Argentinien verlängert Anti-Corona-Maßnahmen

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentinien hat seine Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 30. August verlängert. Das Virus breite sich inzwischen nicht mehr hauptsächlich im Großraum der Hauptstadt Buenos Aires aus, sondern im ganzen Land, erklärte Präsident Alberto Fernández in einer Ansprache an die Nation am Freitag. In Gegenden mit starker Zunahme der Fälle würden die Maßnahmen wieder verschärft.

Argentinien hatte am 20. März strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt, den Wirtschaftsbetrieb weitgehend heruntergefahren und die Grenzen geschlossen. Im Vergleich zu den Nachbarländern war es so gelungen, die Verbreitung des Virus deutlich zu bremsen. Im Juli wurden die Einschränkungen etwas gelockert.

Derzeit ist das südamerikanische Land eines der Länder mit den meisten täglichen Neuinfektionen pro Einwohner. Insgesamt wurden dort bislang mehr als 276 000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 5428 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 registriert./nk/DP/men