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Argentiniens 'Kettensägen'-Präsident will wieder kandidieren

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentiniens ultraliberaler Staatschef Javier Milei will sich bei der Präsidentenwahl im nächsten Jahr um eine zweite Amtszeit bewerben. "Für alle, die daran zweifeln, dass ich mich zur Wiederwahl stellen werde: Ja, ich werde mich zur Wiederwahl stellen", sagte Milei bei der Eröffnung einer Ausstellung in einem historischen Museum hinter dem Regierungssitz in der Hauptstadt Buenos Aires.

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Milei ist seit knapp drei Jahren Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas und ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Die entscheidende Stichwahl gewann er 2023 mit dem Versprechen einer radikalen "Kettensägen-Politik". Eine medienwirksam in die Höhe gereckte Motorsäge wurde zu seinem Symbol für einen schlankeren Staatsapparat und eine deregulierte Wirtschaft.

Zwar ging die einst enorme Inflation während seiner Amtszeit nach einer Reihe von Reformen deutlich zurück und die Wirtschaft wuchs 2025 um 4,4 Prozent. Allerdings gibt es viel Kritik an den sozialen Härten, die mit Mileis marktradikaler Politik einhergehen. Zahlreiche Beamtenstellen wurden gestrichen, Subventionen gekürzt und Sozialprogramme abgewickelt. Nach einer offiziellen Statistik gilt ein Drittel der 46 Millionen Einwohner Argentiniens als arm, viele von ihnen sind auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Für die nächste Präsidentenwahl im Oktober 2027 sieht Milei sich selbst trotz aller Kritik in einer blendenden Ausgangsposition. "In den Hundert Jahren vor unserem Amtsantritt hatte sich Argentinien immer mehr abgeschottet, und wir sind immer ärmer geworden", sagte der 56 Jahre alte Ökonom. Nun wachse die argentinische Wirtschaft wieder. Trumps Motto "Make America Great Again" hat sich Milei auf seine Weise zu eigen gemacht, wie er erneut deutlich machte: "Wir haben jede Menge zu tun, um Argentinien wieder groß zu machen."/aso/DP/zb

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