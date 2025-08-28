DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.407 +0,3%Euro1,1637 -0,1%Öl67,80 +0,8%Gold3.397 +0,1%
Argentiniens Präsident Milei bei Wahlkampftour angegriffen

27.08.25 23:05 Uhr

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentiniens Präsident Javier Milei ist nach Angaben seines Sprechers bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Steinen beworfen worden. Er sei unverletzt weggebracht worden, teilte Regierungssprecher Manuel Adorni auf der Plattform X mit. Die Veranstaltung sei abrupt beendet worden, wie mehrere Medien berichteten.

Mehrere Regierungsvertreter machten anschließend Anhänger des "Kirchnerismus" für den Angriff in der Stadt Lomas de Zamora in der Provinz Buenos Aires verantwortlich. Damit beziehen sie sich auf das politische Lager um Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, das in Argentinien als "kirchnerismo" bekannt ist.

Auch Milei veröffentlichte später ein Foto, das ihn mit erhobenem Daumen neben seiner Schwester, die Generalsekretärin der Präsidentschaft, Karina Milei, und dem Abgeordneten José Luis Espert zeigt.

Am 7. September stehen die legislativen Wahlen in der Provinz Buenos Aires an./ppz/DP/he