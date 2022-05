Argeo AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Argeo AS Registered hat sich am 19.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,0 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 400 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Argeo AS Registered einen Umsatz von 1,0 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.net