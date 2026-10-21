Argus (Shanghai) Textile Chemicals A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Argus (Shanghai) Textile Chemicals A lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 292,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 198,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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