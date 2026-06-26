Argyle Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Argyle Resources gab am 26.06.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Argyle Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,810 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,750 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net