Argyle Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Argyle Resources hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Argyle Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,150 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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