Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ariane Riedi Wirth neues Mitglied der Geschäftsleitung



20.12.2022 / 07:31 CET/CEST

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 20. Dezember 2022 Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank (GLKB) ernennt Ariane Riedi Wirth zur neuen Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung und zum Mitglied der Geschäftsleitung. Ariane Riedi Wirth tritt die Nachfolge von Patrik Gallati an. Sie übernimmt ihre Funktion am 1. März 2023. Ariane Riedi Wirth ist bereits seit 2020 bei der Glarner Kantonalbank tätig und leitet heute innerhalb des Bereichs Unternehmenssteuerung die Abteilung Legal & Compliance. Mit ihrem Funktionsantritt per 1. März 2023 übernimmt sie zusätzlich die Verantwortung für wichtige Abteilungen wie Risk Office, Produkte & Digitalisierung , Marketing sowie Personal & Ausbildung. Ariane Riedi Wirth hat an der Universität St. Gallen Rechtswissenschaften studiert und im Jahr 2000 das Bündner Anwaltspatent erworben. Im Jahr 2005 kam der Abschluss als Master of Laws (LL.M.) an der Boston University School of Law hinzu. Zu ihren beruflichen Stationen zählen das Kantons- und das Verwaltungsgericht Graubünden, verschiedene renommierte Anwaltskanzleien wie Bär & Karrer sowie das Beratungsunternehmen Ernst & Young. Die 49-jährige Bündnerin wohnt mit ihrer Familie in Wollerau. Der Verwaltungsrat freut sich, die entstandene Vakanz in der Geschäftsleitung mit einer internen, ausgewiesenen Persönlichkeit besetzen zu können. Ariane Riedi Wirth ergänzt die Kompetenzen in der Geschäftsleitung optimal. Der Verwaltungsrat wünscht ihr in der neuen Funktion viel Erfolg. Kontakt:

Sven Wiederkehr

Vorsitzender der Geschäftsleitung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 72 00

E-Mail: sven.wiederkehr@glkb.ch

