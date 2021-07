ArianeGroup baut Zusatz-Oberstufe für Ariane 6

BREMEN (dpa-AFX) - Der Raketen-Hersteller ArianeGroup hat von der Europäischen Weltraumorganisation Esa den Auftrag für die Entwicklung eines zusätzlichen Oberstufentriebwerks für die neue Trägerrakete Ariane 6 erhalten. Der Auftrag für die sogenannte Kick-Stage hat ein Volumen von 90 Millionen Euro, wie ArianeGroup am Dienstag mitteilte. Die neue Oberstufe mit dem Namen Astris soll mit einem mehrmals wiederzündbaren Triebwerkstyp für eine höhere Flexibilität beim Aussetzen von Satelliten in verschiedenen Höhen und Umlaufbahnen sorgen. Die ArianeGroup ist ein Joint Venture des Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE (ex EADS)) mit dem französischen Triebwerksbauer SAFRAN.

Das Astris-System wird für die Esa am Bremer Oberstufen-Standort der ArianeGroup in Zusammenarbeit mit den Standorten Ottobrunn (Triebwerke) und Lampoldshausen (Treibstoffleitungen und Ventile) entwickelt. Der erste Flug einer Ariane 6 mit Kick-Stage ist für 2024 geplant. Der Jungfernflug einer Standard-Ariane 6 steht noch aus und ist für 2022 geplant./hr/DP/men