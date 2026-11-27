Arife, Analysten, Chartmarke

Ein Finanzierungsbericht zu Arife und neue Analystenstimmen fallen in die Wochenrally, doch was davon trägt die Aktie über den Tag hinaus?

• Die Quartalszahlen sind gemischt, der Umsatz ist gesunken, doch die Liquidität ist hoch, und die Pipeline bleibt eine Baustelle, wobei zukünftige Studiendaten und mögliche Vereinbarungen mit Arife die Aktie beeinflussen könnten.

• Analysten sind uneins hinsichtlich der Aktie, von Hold bis Buy, mit Kurszielen zwischen 93 und 140 US-Dollar; der Konsens ist Buy mit einem mittleren Ziel von etwa 118 US-Dollar.

• Die BioNTech-Gründer planen mit Arife den nächsten Schritt und verhandeln über eine Finanzierungsrunde von rund einer Milliarde US-Dollar, wobei noch unklar ist, ob eine Vereinbarung mit BioNTech besteht.

Die Gründer planen mit Arife den nächsten Schritt und lassen vieles offen

Analysten reichen von Hold bis Buy und setzen sehr verschiedene Kursziele

Zahlen und Pipeline senden gemischte Signale für den Jahresausklang

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Die BioNTech-Aktie hat auf Sicht von fünf Handelstagen um 11 Prozent zugelegt, notiert aktuell vorbörslich an der NASDAQ aber kaum bewegt. In die Wochenrally fielen ein Bericht über Arife, das neue Unternehmen der BioNTech-Gründer, sowie mehrere Analystenstudien. Was davon die Aktie trägt, entscheidet sich an Zahlen, Pipeline und der Zukunft der Gründer.

Arife-Pläne der Gründer rücken in den Blick

Die Financial Times berichtete am Mittwoch, Ugur Sahin und Özlem Türeci verhandelten mit Investoren über eine Finanzierungsrunde von rund einer Milliarde US-Dollar für Arife. Vorgesehen sei eine Seed-Runde mit einer Bewertung von rund 2,5 Milliarden US-Dollar plus wandelbare Schuldinstrumente. BioNTech, Arife und der Investor Plural lehnten einen Kommentar ab.

BioNTech selbst erklärte Anfang November, es sei noch nicht klar, ob es eine bindende Vereinbarung über die Einbringung von Rechten und mRNA-Technologien in Arife gebe. Sahin und Türeci verlassen BioNTech nach der Ankündigung vom März bis spätestens Ende dieses Jahres. Der Bericht beschreibt damit eine Finanzierung, keine Vereinbarung mit BioNTech. Welche Rechte bei Arife landen, entscheidet mit darüber, wie viel Substanz im Konzern bleibt.

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Analysten reichen von Hold bis Buy

Canaccord Genuity führt BioNTech laut Analyst John Newman in einer Studie vom Mittwoch mit Buy und einem Kursziel von 132 US-Dollar. Morgan Stanley (Terence Flynn) nennt in einer Studie vom Montag Buy bei 106 US-Dollar, JPMorgan (Jessica Fye) Hold bei 93 US-Dollar.

Der Konsens der 15 Analysten lautet Buy, eine Sell-Stimme gibt es nicht. Das mittlere Kursziel liegt bei 117,86 US-Dollar. Die Spanne der Ziele reicht von 93 bis 140 US-Dollar. Technisch kreuzte die Aktie am Mittwoch die 200-Tage-Linie nach oben.

Die Analystenstudien zeigen eine breite Streuung der Einstufungen. Zwischen JPMorgan mit Hold bei 93 US-Dollar und Berenberg mit Buy bei 140 US-Dollar liegt eine weite Spanne.

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BioNTech-Zahlen stützen, Pipeline bleibt Baustelle

Die jüngsten Zahlen fielen gemischt aus. Der Umsatz im dritten Quartal sank auf 1,29 Milliarden Euro nach 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr, weil weniger COVID-19-Impfstoff nachgefragt wurde. Dem Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro steht einem Verlust von 28,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor gegenüber. Der Gewinn entsteht damit trotz schwächerer Impfstofferlöse. BioNTech hob die Untergrenze der Umsatzprognose für 2026 auf 1,7 Milliarden Euro an, die Obergrenze blieb bei 1,9 Milliarden Euro.

Die Liquidität lag laut der Mitteilung Ende September bei 16,16 Milliarden Euro, ein Aktienrückkauf von bis zu 1,0 Milliarden US-Dollar läuft bis zum 6. Mai 2027. In der Pipeline verfehlte BNT113 bei Kopf-Hals-Krebs beim progressionsfreien Überleben, also der Zeit ohne Fortschreiten der Erkrankung, die statistische Signifikanz. Die Phase-2-Studie zu Autogene Cevumeran bei Darmkrebs endete vorzeitig, Pumitamig läuft dagegen mit BMS in sieben zulassungsrelevanten Studien.

Die Bilanz verschafft BioNTech damit Spielraum. Ob die Forschung den Umsatzrückgang auffangen kann, zeigt sich erst mit weiteren Studiendaten.

Für Anleger interessant werden nun die für 2026 erwartete erste Zwischenanalyse der Phase-3-Studie PRESERVE-003 zu Gotistobart sowie die Frage, ob BioNTech vor dem Abgang der Gründer eine Vereinbarung mit Arife bekannt gibt. Beides könnte die Einschätzung der Aktie über die Wochenrally hinaus prägen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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