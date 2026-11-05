Arisinfra Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Arisinfra Solutions hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arisinfra Solutions ein EPS von 2,00 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,08 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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