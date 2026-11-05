Arista Networks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Arista Networks lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,09 ARS gegenüber 30,69 ARS im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,89 Prozent auf 5.485,78 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.066,63 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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