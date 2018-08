Arista Networks ersetzen GGP im S&P-500

Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien von Arista Networks Inc werden in den S&P-500 aufgenommen. Sie ersetzen dort die Aktien von GGP Inc, die im Zuge der Übernahme durch Brookfield Property Partners LP aus dem Index herausgenommen werden. Die Änderungen werden vor Handelsbeginn am 28. August wirksam, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte.

August 24, 2018 07:37 ET (11:37 GMT)