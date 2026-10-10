Aritzia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

10.10.26 06:35 Uhr

Aritzia veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,580 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aritzia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,17 Milliarden CAD im Vergleich zu 812,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net