Arizona Eagle Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Arizona Eagle Mining hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Arizona Eagle Mining hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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