ARK schichtet um

ARK Invest greift beim Börsendebüt des Jahres zu und trennt sich gleichzeitig von NVIDIA. Doch trägt die Überzeugung von Cathie Wood auch die hohe Bewertung?

• Anthropic verzeichnete einen Rekord-Börsengang mit über 81 Milliarden US-Dollar eingesammelt, kämpft jedoch mit hohen Kosten, wechselhafter Profitabilität und Unsicherheiten bei der Bewertung.

• ARK hat ihre NVIDIA-Bestände reduziert und stattdessen SpaceX-Anteile aufgestockt, nachdem der ehemalige NVIDIA-Chef zurückgetreten ist und das Management bei NVIDIA kritisiert wurde.

• ARK Invest hat am ersten Handelstag nach dem Börsengang von Anthropic rund 935.000 Aktien in sechs ETFs gekauft, vor allem im ARK Innovation ETF.

ARK nutzt den Anthropic-Börsenstart für einen breiten Zukauf über sechs ETFs

Bei NVIDIA zieht Cathie Wood nach dem Chefwechsel Konsequenzen

Hohe Erwartungen treffen auf einen Prospekt mit Quartalsverlust

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Cathie Woods ARK Invest hat am Donnerstag, dem ersten Handelstag von Anthropic an der NASDAQ, rund 935.000 Anthropic-Aktien für sechs seiner aktiv gemanagten ETFs gekauft. Das geht aus der täglichen Handelsmeldung des Vermögensverwalters hervor. Auf der Verkaufsseite stand unter anderem NVIDIA: Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) trennte sich von gut 33.000 Aktien des Chipkonzerns. Die Umschichtung zeigt, wo Wood nach dem Börsengang Chancen sieht und wo sie neue Risiken erkennt.

ARK stockt bei Anthropic schon am ersten Handelstag auf

Den größten Block nahm der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK) mit knapp 557.000 Aktien auf. Es folgten der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) mit gut 146.000 und ARKQ mit knapp 91.000 Stück. Die übrigen drei Fonds, darunter der auf Genomik spezialisierte ARKG, erhielten kleinere Pakete.

Cathie Wood, Gründerin, CEO und CIO von ARK Invest, sagte am Donnerstagabend in der Bloomberg-Sendung "ETF IQ Asia", man habe die im Börsengang zugeteilte Position im Tagesverlauf aufgestockt. Dass die Aktie über dem Ausgabepreis eröffnete, überrasche sie nicht. Zudem gefalle ihr, dass Anthropic-Chef Dario Amodei einen Biotech-Hintergrund habe und wie ARK das Gesundheitswesen als eine der tiefgreifendsten Anwendungen von KI sehe.

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NVIDIA verliert bei ARK an Gewicht

Bei NVIDIA hat ARK binnen weniger Tage die Richtung gewechselt. Noch vor dem Wochenende hatte der Vermögensverwalter zugekauft, weil SpaceX NVIDIA als wichtigstes Chipunternehmen für seine orbitalen Rechenzentren bezeichnet hatte, wie Wood erläuterte. Nach den Nachrichten vom Wochenende rund um den inzwischen zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang habe ARK im internen Bewertungssystem die Note für Personal, Management und Unternehmenskultur gesenkt. Die Konsequenz: ARK tauschte NVIDIA gegen weitere SpaceX-Anteile.

SpaceX sieht Wood selbst als KI-Unternehmen, dessen Modell Grok dank der nach ihrer Einschätzung günstigsten Rechenleistung OpenAI und Anthropic ernsthaft Konkurrenz machen dürfte. Zusammen mit Tesla bildet SpaceX laut Wood die größten Positionen in ARKK, ARKW und praktisch allen ARK-ETFs.

Anthropic: Rekordbörsengang, schwankendes Ergebnis

Anthropic hatte den Ausgabepreis am Mittwoch oberhalb der ursprünglich genannten Spanne auf 83 US-Dollar festgelegt und mit 980 Millionen Aktien 81,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt, mehr als bei jedem Börsengang zuvor. Der erste Kurs lag mit 111,50 US-Dollar gut ein Drittel über dem Ausgabepreis.

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Laut Börsenprospekt setzte Anthropic in den ersten neun Monaten 2026 33,2 Milliarden US-Dollar um, davon allein 17,0 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, rund das Zwölffache des Vorjahresquartals. Bei der Profitabilität sieht es wechselhafter aus: Das Betriebsergebnis drehte im dritten Quartal auf minus 567 Millionen US-Dollar, nach plus 974 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Als Gründe nennt Anthropic teure, kurzfristig zugekaufte Rechenleistung für 5 Milliarden US-Dollar sowie nicht zahlungswirksame Belastungen von 2 Milliarden US-Dollar aus einem Spendenprogramm für Mitarbeiter.

Für die Anthropic-Aktie liegen erste Analystenstimmen vor, während die Bewertungslage insgesamt noch recht überschaubar bleibt. Citizens-Analyst Patrick Walravens nahm die Bewertung zum Börsenstart mit „Market Outperform“ und einem Kursziel von 125 US-Dollar auf. Ben Reitzes von Melius Research stuft die Aktie mit "Buy" ein und sieht sie auf Sicht von zwei Jahren bei 155 US-Dollar.

Worauf Anleger bei Anthropic und NVIDIA achten sollten

Bei Anthropic rückt für Anleger die Kostenseite in den Mittelpunkt. Der Prospekt weist Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur von rund 900 Milliarden US-Dollar aus, und das Unternehmen rechnet damit, vorerst weiter teure Rechenkapazität kurzfristig zukaufen zu müssen. Der erste Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen dürfte daher vor allem zeigen, ob das Umsatzwachstum mit diesem Aufwand Schritt hält. Bei NVIDIA richtet sich der Blick auf die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger für Huang, solange Interimschefin Colette Kress das Unternehmen führt. Hinzu kommt eine Vorladung des kalifornischen Generalstaatsanwalts Rob Bonta: Er prüft, ob NVIDIA-Chips unter Verstoß gegen US-Exportregeln nach China gelangt sind.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net

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