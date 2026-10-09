Cathie Wood verkauft Aktien von Meta und AMD: Was Anleger bei ARK Invest jetzt aufhorchen lässt

ARK verkauft Chipwerte

09.10.26 12:25 Uhr

Bei Meta und AMD greift Cathie Wood zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Was hinter den jüngsten Bewegungen steckt und warum Anleger jetzt genauer hinsehen sollten.

• Die Umschichtungen sind vorläufige Handelsdaten, die keine klaren langfristigen Strategien oder Kauf- oder Verkaufssignale für einzelne Unternehmen darstellen, sondern nur eine Momentaufnahme der Transaktionen sind.

• Die Käufe bei Kratos, Archer und Kodiak AI deuten auf eine stärkere Fokussierung auf Verteidigungs- und autonome Technologien hin, ohne dass ein strategischer Richtungswechsel bei KI-Hardware erkennbar ist.

• ARK Invest verkauft Aktien von AMD, Meta Platforms und Cloudflare, während sie gleichzeitig Positionen in Rüstungs- und autonomen Systemen wie Kratos Defense, Archer Aviation und Kodiak AI ausbauen.

ARK Invest verkauft Aktien von AMD, Meta Platforms und Cloudflare

Cathie Wood stockt Positionen bei Kratos Defense und Archer Aviation auf

Robotik-Fonds ARKQ kauft zudem Aktien von Kodiak AI

Cathie Wood reduziert bei ARK Invest Positionen bei großen Tech-Unternehmen und kauft gleichzeitig Aktien aus den Bereichen Rüstungstechnologie und autonome Systeme. Am Donnerstag verkaufte der Vermögensverwalter unter anderem Aktien von AMD, Meta Platforms und Cloudflare, während die Fonds Positionen bei Kratos Defense, Archer Aviation und Kodiak AI ausbauten. Die Handelsdaten zeigen die Umschichtungen, verraten aber nicht die Motive dahinter.

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ARK verkauft Aktien von AMD, Meta und Cloudflare

Am 8. Oktober verkaufte der ARK Innovation ETF (ARKK) 22.500 Aktien von AMD, 19.779 Aktien von Meta Platforms und 25.417 Aktien von Cloudflare. Darüber hinaus reduzierte ARKK seine Positionen bei weiteren Unternehmen. Die Handelsmeldung umfasst zahlreiche weitere Käufe und Verkäufe verschiedener ARK-Fonds.

Käufe bei Rüstung und autonomen Systemen

Auf der Kaufseite standen unter anderem Kratos Defense & Security Solutions und Archer Aviation. ARKK erwarb 159.918 Kratos-Aktien, entsprechend 0,0725 Prozent des ETFs, sowie 119.681 Archer-Aktien (0,0060 Prozent). Kratos entwickelt unter anderem unbemannte Systeme für den Verteidigungssektor, während Archer an elektrisch angetriebenen Flugtaxis arbeitet.

Auch der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) kaufte Aktien aus dem Bereich autonomer Systeme. Gemessen an der Stückzahl war der Zukauf bei Kodiak AI am größten: Der Fonds erwarb 565.989 Aktien, was 0,0489 Prozent des ETFs entsprach. Kodiak AI entwickelt Technologien für autonom fahrende Lkw. Darüber hinaus kaufte ARKQ Aktien der Anbieter autonomer Fahrtechnologien WeRide und Pony AI. Zudem stockte der Fonds seine Position bei Archer um 21.051 Aktien auf.

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Deutet ARK eine Umschichtung weg von Tech an?

Die Verkäufe bei AMD, Meta und Cloudflare stehen zeitlich neben den Käufen in den Bereichen Rüstungstechnologie und autonome Systeme. Daraus lässt sich jedoch weder mangelndes Vertrauen in die verkauften Unternehmen noch ein grundlegender Strategiewechsel von KI-Hardware hin zu industriellen Anwendungen ableiten. ARK nennt in den Handelsmeldungen keine Gründe für die einzelnen Entscheidungen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob sich die Gewichtung der betroffenen Aktien über mehrere Handelstage hinweg verändert und daraus ein längerfristiges Muster erkennbar wird.

Was die Umschichtungen für Anleger bedeuten

Entsprechend sind die Trades kein automatisches Kauf- oder Verkaufssignal für AMD oder Meta. Hinzu kommt, dass sich die Anlageschwerpunkte der einzelnen ARK-ETFs unterscheiden. Die Transaktionen lassen sich deshalb nicht ohne Weiteres als einheitliche Strategie des gesamten Vermögensverwalters interpretieren.

Bei der Einordnung ist außerdem die Datenbasis zu berücksichtigen: ARK kennzeichnet die Handelsmeldungen als vorläufige, nicht abschließend abgeglichene Daten. Sie bilden nicht sämtliche Tagesgeschäfte ab und schließen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Schaffung und Rücknahme von ETF-Anteilen aus.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.