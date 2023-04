Arkan prüft Zusammenarbeit mit Partnern

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,49 EUR

-1,19% Charts

News

Analysen

Von Cecilia Butini

FRANKFURT (Dow Jones)--Emirates Steel Arkan prüft kontinuierlich Optionen zur Erweiterung des Geschäfts und sieht sich Wachstumsoptionen mit verschiedenen Partnern an. Mit dieser Stellungnahme reagierte die in Abu Dhabi ansässige Gruppe auf Berichte über eine mögliche Investition in das Stahlgeschäft der Thyssenkrupp AG. "Die entsprechenden Gespräche befinden sich in einem sehr vorläufigen Stadium, und es wurden noch keine Bedingungen für eine mögliche Transaktion vereinbart", hieß es.

In einem Bericht von Bloomberg, der sich auf Personen beruft, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hieß es am Mittwoch, dass Emirates Steel Arkan im Rahmen einer Geschäftspartnerschaft eine Minderheitsbeteiligung an Thyssenkrupp Steel übernehmen würde. Im Rahmen der Vereinbarung würde das emiratische Unternehmen energieintensive Produkte unter Verwendung erneuerbarer Energien herstellen, die von Thyssenkrupp für Produkte der Automobilindustrie verwendet werden sollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 11:23 ET (15:23 GMT)