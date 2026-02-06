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Arla und DMK formen Europas Molkerei-Giganten

01.06.26 13:20 Uhr

BREMEN/VIBY IN JÜTLAND (dpa-AFX) - Die Molkereiunternehmen Arla Foods und Deutsches Milchkontor (DMK) haben ihre Fusion offiziell vollzogen. Die neue Genossenschaft firmiert unter dem Namen Arla und hat ihren Hauptsitz im dänischen Viby in Jütland, wie die Unternehmen mitteilten.

Zusammenschluss vereint 11.200 Landwirte und 28.800 Beschäftigte

Durch den Zusammenschluss entsteht nach Unternehmensangaben Europas führende Molkereigenossenschaft. Sie vereine rund 11.200 Landwirte und 28.800 Beschäftigte. Der gemeinsame Milchpool beträgt demnach etwa 19 Milliarden Kilogramm jährlich, der Pro-forma-Umsatz liegt bei mehr als 20 Milliarden Euro.

Die EU-Kommission hatte die Fusion Ende Mai ohne Auflagen genehmigt. Die Brüsseler Wettbewerbshüter sahen keine Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb verzerren könnte.

Unternehmen soll weiterhin genossenschaftlich organisiert sein

Die DMK Group hat bislang ihren Sitz im niedersächsischen Zeven und ihre Verwaltung in Bremen. Zu ihren Marken gehören unter anderem Milram, Humana und Oldenburger. Arla ist ein dänisch-schwedischer Molkereikonzern. Das fusionierte Unternehmen soll weiterhin genossenschaftlich organisiert sein. In den kommenden Monaten soll nach Unternehmensangaben die Integration vorangetrieben werden./lfi/DP/stw