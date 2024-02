Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der Arm

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Das Papier von Arm befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,2 Prozent auf 110,28 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,2 Prozent auf 110,28 USD. Bei 102,09 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 105,52 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 13.807.636 Arm-Aktien umgesetzt.

Arm gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Arm die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

