Arm Aktie News: Arm am Mittwochmittag im Bullenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Arm zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 6,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Arm legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,9 Prozent auf 128,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 335.253 Arm-Aktien umgesetzt.

Arm ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Arm-Aktie verdoppelt sich in wenigen Tagen - folgen nun Gewinnmitnahmen?

Aktieninvestments: Februar ist häufig verlustreicher Börsenmonat - Warum das dieses Jahr anders sein könnte

Arm-Aktie +29 %: Arm-Aktie hat sich in nur drei Handelstagen mehr als verdoppelt