Arm Aktie News: Arm am Vormittag im Minusbereich

So bewegt sich Arm

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 122,40 EUR nach.

Um 09:21 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 122,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Arm-Aktie bis auf 120,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.803 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2024 1,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

