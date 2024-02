Arm Aktie News: Arm am Mittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Arm gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 134,26 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Arm-Papiere um 12:02 Uhr 0,4 Prozent. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 93.108 Arm-Aktien.

Arm ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Arm wird am 06.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

