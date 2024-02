Arm Aktie News: Arm am Vormittag auf Höhenflug

Um 18 Uhr live: Leicht in Anleihen investieren und gleichzeitig passives Einkommen generieren mit diesen ETFs!

Arm Aktie News: Arm am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Arm Aktie News: Arm knickt am Nachmittag ein

Arm-Aktie verdoppelt sich in wenigen Tagen - folgen nun Gewinnmitnahmen?

SoundHound-Aktie mit Kursfeuerwerk: NVIDIA an SoundHound, Arm & Co. beteiligt

Arm-Aktie +29 %: Arm-Aktie hat sich in nur drei Handelstagen mehr als verdoppelt

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

MTU kürzt wegen Triebwerksrückruf Dividende. KRONES will nach Zielerreichung weiter wachsen. AXA mit Gewinnanstieg. Heidelberg Materials will Aktien für bis zu 1,2 Milliarden Euro zurückkaufen. Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an. Knorr-Bremse steigert Gewinn und plant weiteres Margenwachstum.