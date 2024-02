Arm Aktie News: Hausse bei Arm am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Arm

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 8,2 Prozent auf 133,50 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 8,2 Prozent auf 133,50 USD zu. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 138,50 USD. Mit einem Wert von 133,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.668.149 Arm-Aktien umgesetzt.

Arm ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

