Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Arm

Notierung im Fokus

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 134,67 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 134,67 USD. In der Spitze büßte die Arm-Aktie bis auf 132,39 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210.771 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 35,80 Prozent zulegen. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,60 Prozent.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

