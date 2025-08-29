Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Dienstagabend tiefrot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 130,58 USD.

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,6 Prozent auf 130,58 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 130,46 USD. Bei 133,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.967 Arm-Aktien.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 40,05 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 38,73 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1,05 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

