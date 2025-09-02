Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 133,39 USD.
Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 133,39 USD. Im Tageshoch stieg die Arm-Aktie bis auf 134,09 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 133,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.709 Arm-Aktien umgesetzt.
Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 37,10 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus.
Am 30.07.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
