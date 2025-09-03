DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend gefragt

04.09.25 20:25 Uhr

04.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Arm zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 134,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,1 Prozent auf 134,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 135,10 USD. Bei 131,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 454.576 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

