Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend gefragt

Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 137,70 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 137,70 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Arm-Aktie bisher bei 138,64 USD. Bei 138,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 392.803 Arm-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 32,81 Prozent Luft nach oben. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 939,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

