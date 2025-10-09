Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Arm im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 164,82 USD.

Die Arm-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 164,82 USD abwärts. In der Spitze büßte die Arm-Aktie bis auf 161,26 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 428.764 Arm-Aktien.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 182,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 9,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 106,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,05 Mrd. USD gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

