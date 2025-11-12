Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 150,38 USD.
Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 150,38 USD. Die Arm-Aktie legte bis auf 152,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,35 USD. Zuletzt wechselten 121.885 Arm-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,16 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 87,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 05.11.2025. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 844,00 Mio. USD umgesetzt.
Am 04.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,72 USD je Aktie in den Arm-Büchern.
