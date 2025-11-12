Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm fällt am Mittwochabend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 148,26 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,0 Prozent auf 148,26 USD. In der Spitze büßte die Arm-Aktie bis auf 146,85 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,35 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 451.925 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 183,16 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,54 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.11.2025 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,48 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 844,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

