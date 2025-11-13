Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 144,43 USD.

Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 144,43 USD nach. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,77 USD nach. Bei 147,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 134.227 Arm-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 183,16 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 26,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Mit Abgaben von 44,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Arm ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 844,00 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.



