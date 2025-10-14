DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.660 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1605 +0,3%Öl62,51 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Aktie im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Dienstagabend billiger

14.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Zuletzt ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 171,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
151,80 EUR 1,80 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 171,60 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 169,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.135.690 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

