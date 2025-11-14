Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Arm hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Arm-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 140,32 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Arm-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 140,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 140,53 USD. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 135,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,75 USD. Bisher wurden heute 166.767 Arm-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 183,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,53 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,99 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Arm gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 844,00 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Arm am 04.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.02.2027.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2030 auf 5,46 USD je Aktie.

