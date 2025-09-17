Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag billiger

Arm im Fokus

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 145,95 USD.

Das Papier von Arm befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,8 Prozent auf 145,95 USD ab. In der Spitze büßte die Arm-Aktie bis auf 142,00 USD ein. Bei 147,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 657.083 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 182,88 USD markierte der Titel am 23.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 20,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 82,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.07.2025 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

