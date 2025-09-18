DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.265 +0,3%Nas22.565 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
So bewegt sich Arm

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verbilligt sich am Freitagabend

19.09.25 20:24 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verbilligt sich am Freitagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 143,08 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
122,00 EUR -3,40 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 143,08 USD. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,38 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 1.127.373 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. 27,82 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 44,09 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

