Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

21.08.25 16:11 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 131,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
112,60 EUR 1,00 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Arm legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 131,30 USD. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 132,50 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 157.750 Arm-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

