Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Arm. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 132,32 USD.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 132,32 USD. Im Tageshoch stieg die Arm-Aktie bis auf 133,60 USD. Bei 130,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 496.819 Arm-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,21 Prozent. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 39,54 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

