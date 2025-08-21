DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.493 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.368 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September? Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Fokus auf Aktienkurs

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zieht am Freitagnachmittag an

22.08.25 16:09 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von Arm zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 135,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
115,40 EUR 2,80 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Arm konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 135,12 USD. Bei 135,59 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 133,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 99.059 Arm-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 26,12 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung