Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zieht am Freitagnachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Arm zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 135,12 USD.

Das Papier von Arm konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 135,12 USD. Bei 135,59 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 133,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 99.059 Arm-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 26,12 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

