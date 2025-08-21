Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm macht am Abend Boden gut

DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.629 +1,9%Nas21.506 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
22.08.25 20:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 138,63 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 138,63 USD zu. Bei 140,35 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 133,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 610.649 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 24,20 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,05 Mrd. USD gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

