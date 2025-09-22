Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Arm

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 140,99 USD ab.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 140,99 USD. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 140,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,41 USD. Zuletzt wechselten 596.744 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 76,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg