Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm büßt am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 136,13 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 136,13 USD ab. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,00 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 99.332 Arm-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,88 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 25,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,23 Prozent.
Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.07.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Arm-Büchern.
