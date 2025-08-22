Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tritt am Montagabend auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Arm zeigt am Montagabend wenig Änderung. Bei der Arm-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 137,91 USD.

Die Arm-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 137,91 USD. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 139,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Arm-Aktie ging bis auf 136,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.988 Arm-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 41,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Arm-Aktie.

