Kursentwicklung

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochabend gesucht

27.08.25 20:24 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochabend gesucht

Die Aktie von Arm gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 141,72 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 141,72 USD zu. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 141,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 140,27 USD. Bisher wurden heute 334.057 Arm-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 43,55 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Arm am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

