Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend im Plus

27.10.25 20:23 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend im Plus

Die Aktie von Arm zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 177,68 USD.

Arm Holdings
153,40 EUR 5,20 EUR 3,51%
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 177,68 USD. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.143.483 Arm-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,16 USD. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Arm.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

