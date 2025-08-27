Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 140,57 USD.

Die Arm-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 140,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Arm-Aktie bei 142,03 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 140,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 125.752 Stück.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 30,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Abschläge von 43,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Arm-Aktie belaufen.



